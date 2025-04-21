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Женская сборная США в 11-й раз стала победителем чемпионата мира по хоккею

Алина Савинова
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Женская сборная США завоевала золото на чемпионате мира по хоккею 2025 года в Чехии.

В финале соревнований американки в овертайме обыграли соперниц из Канады со счетом 4:3. Автором победной шайбы стала Тесса Джанеке.

Бронзовые медали достались сборной Финляндии, которая в матче за третье место одержала победу над командой Чехии (4:3 ОТ).

Сборная США в 11-й раз выиграла женский чемпионат мира. Последний раз американские хоккеистки побеждали на турнире в 2023 году.

Хоккей
Сборная США по хоккею
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