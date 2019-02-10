Женская сборная России выиграла турнир шести наций

Женская сборная России по хоккею стала первым в истории победителем Турнира шести наций - заключительного этапа женского Еврохоккейтура. В финале россиянки обыграли сборная Финляндии - 3:2.
В составе победителей отличились Алена Старовойтова, Анна Шохина и Екатерина Добродеева. Лучшим нападающим турнира была признана Анна Шохина, лучшим бомбардиром стала Ольга Сосина.
Турнир шести наций
Женщины
Финал
Финляндия – Россия – 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы: 0:1 Старовойтова 3:48, 0:2 Шохина (Штарева, Пирогова) 11:01, 1:2 Тапани (Хирикоски, Карвинен) 18:22, 1:3 Добродеева 45:35, 2:3 Линдстедт (Валимяки) 59:37 (бол)
Броски: 21 – 23
Штраф: 8-4
Вратари: Рати - Морозова
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