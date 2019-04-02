Женская сборная России уступила Чехии в товарищеском матче

В товарищеском матче женская сборная России по хоккею проиграла команде Чехии (2:3). Матч состоялся в Эспоо (Финляндия).

В составе российской команды шайбы забрасывали Елена Дергачева и Лиана Ганеева. Сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдет в этом же городе с 4 по 14 апреля.

Товарищеский матч

Россия - Чехия - 2:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: 0:1 Прибылова (Маскова, Студентова) 14:07, 1:1 Дергачёва (Шохина, Баталова) 48:37, 1:2 Крицова (Коловратова, Мрацова) 52:04 (бол), 1:3 Мрацова (Крицова, Пешцлова) 55:03, 2:3 Ганеева (Шохина, Дергачёва) 59:20 (бол)

Штраф: 6 - 8

Вратари: Морозова - Пешларова