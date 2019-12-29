Женская сборная России победила Финляндию на МЧМ
21:13
В третьем матче женского молодежного чемпионата мира сборная России со счетом 4:2 обыграла команду Финляндии. Лучшим игроком в составе россиянок по итогам матча признана нападающая Кристи Шашкина, на счету которой дубль.
По итогам трех туров россиянки заняли третье место группы А, набрав 4 очка.
?? Лучшим игроком в составе россиянок по итогам матча признана нападающая Кристи Шашкина, на счету которой дубль. Поздравляем! #снамироссия pic.twitter.com/zl2WazDPYs— Хоккей России (@russiahockey) December 29, 2019
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