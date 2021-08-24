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Сборная Чехии победила Японию в матче женского ЧМ-2021

03:22

Женская сборная Чехии в матче группового этапа чемпионата мира-2021 обыграла Японию со счетом 4:0.

После этого матча чешки набрали 9 очков в трех матчах, у японок 3 очка в двух играх. В следующем матче Чехия встретится 26 августа против Германии, Япония днем ранее сыграет с Венгрией.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.

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Сергей Разин все материалы автора

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