Все игроки женского ЧМ сдали отрицательный тест на коронавирус

Все игроки десяти национальных команд сдали отрицательный тест на коронавирус перед началом чемпионата мира-2021, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

В общей сложности было проведено 1692 теста, и все они оказались отрицательными. Теперь команды могут собраться вместе при соблюдении правил командного карантина, включая ледовые тренировки на арене в ближайшие дни.

Женский ЧМ-2021 пройдет в Калгари с 20 по 31 августа. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.