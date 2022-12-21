Вратарь «молодежки» женского ЦСКА Виктория Виноградова умерла в возрасте 17 лет

Вратарь молодежной команды женского ЦСКА Виктория Виноградова скончалась в возрасте 17 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Виноградова умерла, находясь в отпуске. Конкретная причина смерти на данный момент неизвестна.

«Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами...", — сказано в заявлении московского клуба.