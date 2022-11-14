Врач женской команды «Агидель» оказал помощь пассажиру самолета

Врач женской команды «Агидель» Рушан Халимов оказал первую медицинскую помощь человеку на борту самолета, сообщает пресс-служба команды.

«Наш доктор — Рушан Маратович, совместно с кабинным экипажем авиакомпании, оказали первую помощь пассажиру с резко ухудшившимся самочувствием. Благодаря нужным и своевременным действиям, мужчина благополучно добрался до города Красноярск», — говорится в заявлении клуба.

«Агидель» в текущем сезоне регулярного чемпионата ЖХЛ занимает первое место, набрав 35 очков в 12 матчах.