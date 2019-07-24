В Женской хоккейной лиге сыграет клуб из Китая

Женская хоккейная лига объявила состав участников чемпионата ЖХЛ-2019/2020. В пятом сезоне в турнире будут выступать восемь команд, сообщает официальный сайт лиги.

К российским клубам присоединяется китайский "Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз", который станет восьмой командой лиги и первой иностранной в составе ЖХЛ. Домашние игры "Ванке Рэйз" будет проводить в Шэньчжене.

В соответствии с регламентом, в регулярном чемпионате команды сыграют в 4 круга, таким образом каждая проведет по 28 матчей.