«Торпедо» закрыло женскую команду

«Торпедо» сообщило, что женская хоккейная команда приостанавливает свое функционирование.

«Главным приоритетом развития системы ХК «Торпедо», согласно утвержденным основным приоритетам развития, являются выступление и результаты главной мужской команды, которая в новом сезоне будет проводить домашние матчи на современной ледовой арене, строящейся в Нижнем Новгороде.

В связи с этим и в целях оптимизации ресурсов, ХК «Торпедо», «Центром управления и развития спорта в Нижегородской области» и Министерством спорта региона принято совместное решение о приостановлении функционирования женской команды, выступающей в ЖХЛ.

Ресурсы будут направлены на реализацию стратегических целей клуба, в соответствии с утвержденной долгосрочной программой развития», — сказано в заявлении пресс-службы.

По итогам регулярного сезона-2024/25 в ЖХЛ «Торпедо» оказалось на третьем месте.