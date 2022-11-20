Стали известны составы команд на Матч звезд ЖХЛ 2022

Женская хоккейная лига объявила фамилии всех участниц Матча звезд ЖХЛ, который пройдет 4 декабря в Челябинске, сообщает сайт лиги.

Восток

Вратари: Дарья Гредзен («Бирюса»), Милена Третяк.

Защитники: Алина Гарипова (обе — «Белые медведицы»), Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель»), Цинань Джао («КРС Шэньчжэнь»), Александра Буданова, Елена Проворова.

Нападающие: Екатерина Добродеева, Оксана Митрофанова, Валерия Павлова (все — «Бирюса»), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все — «Агидель»), Виктория Кулишова («Белые медведицы»), Екатерина Федоркова (СКСО).

Главный тренер — Валерий Давлетшин («Агидель»), ассистент — Александр Ведерников («Бирюса»).

Запад

Вратари: Валерия Меркушева, Валерия Тараканова.

Защитники: Ангелина Гончаренко (все — «Торпедо»), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе — «Динамо-Нева»), Анастасия Петина (7,62), Нина Пирогова, Анна Савонина.

Нападающие: Елена Зарипова, Александра Нестерова, Анна Шохина (все — «Торнадо»), Оксана Братищева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все — «Динамо-Нева»), Екатерина Лихачева, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова (все — «Торпедо»).

Главный тренер — Алексей Чистяков («Торнадо»), ассистент — Игорь Аверкин («Торпедо»).

Семь хоккеисток — Баталова, Ганеева, Кадирова, Меркушева, Сосина, Шибанова и Шохина — принимали участие во всех четырех предыдущих Матчах звезд ЖХЛ, а для 14 девушек эта игра станет первой звездной в карьере.