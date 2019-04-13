США разгромили Россию в полуфинале женского ЧМ-2019 и сыграют в финале с Финляндией

Сборная США разгромила Россию в полуфинале чемпионата мира среди женщин - 8:0. В групповом турнире американки выиграли 10:0.

В финальном матче США сыграют с Финляндией, которая ранее одолела Канаду (4:2). Это первый в истории финал женского чемпионата мира, в котором сыграют не Канада и США. Сборные до этого провели 18 финалов подряд, канадки выиграли 10, американки - 8, включая последние четыре.

Россия сыграет с Канадой в матче за бронзу.

Чемпионат мира

Женщины

1/2 финала

США - Россия - 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)