США разгромили Россию в полуфинале женского ЧМ-2019 и сыграют в финале с Финляндией

Сборная США разгромила Россию в полуфинале чемпионата мира среди женщин - 8:0. В групповом турнире американки выиграли 10:0.
В финальном матче США сыграют с Финляндией, которая ранее одолела Канаду (4:2). Это первый в истории финал женского чемпионата мира, в котором сыграют не Канада и США. Сборные до этого провели 18 финалов подряд, канадки выиграли 10, американки - 8, включая последние четыре.
Россия сыграет с Канадой в матче за бронзу.
Чемпионат мира
Женщины
1/2 финала
США - Россия - 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)
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