Сестра президента КХЛ перебралась в клуб из Санкт-Петербурга

Как стало известно «СЭ», вратарь женской сборной России Надежда Морозова подписала контракт с питерским клубом ЖХЛ СК «Горный».

Ранее она в течение пяти лет выступала за красноярскую «Бирюсу», в составе которой выиграла три бронзовые медали чемпионата России. За национальную команду Морозова с 2014 года завоевала три бронзы мировых первенств и два золота на Универсиадах.

Напомним, что 23-летний голкипер — двоюродная сестра президента КХЛ Алексея Морозова. (Евгений Белоусов)