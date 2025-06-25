Российскую хоккеистку Шохину выбрали на драфте PWHL

«Оттава Чардж» выбрала российскую нападающую Анну Шохину на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL), сообщается на сайте организации.

28-летняя спортсменка была выбрана во втором раунде под общим 13-м номером.

Шохина с 2023 года выступает за «Динамо-Неву». В 2024-м вместе с питерской командой она стала победительницей ЖХЛ.

В прошедшем сезоне Шохина была признана лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ЖХЛ с 73 (30+43) очками в 42 матчах , а также лучшей хоккеисткой сезона по версии игроков.