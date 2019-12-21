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Российская женская молодежка обыграла «Торнадо» перед стартом молодежного ЧМ

21 декабря 2019, 23:29

Женская молодежная сборная России победила подмосковный «Торнадо» в контрольном матче — 4:2. Игра стала последней перед поездкой хоккеисток в Братиславу на молодежный чемпионат мира. Команда отправится в Братиславу завтра утром. Свою первую игру россиянки проведут 26 декабря против Канады.

Товарищеский матч

Женщины

Молодежная женская сборная России — «Торнадо» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

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