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Российская хоккеистка рассказала о гендерных стереотипах в нашей стране

17:45
Илона Маркова. Фото Instagram
Илона Маркова. Фото Instagram

Нападающий «Агидели» Илона Маркова в интервью «СЭ» рассказала о гендерных стереотипах, с которыми она сталкивается в России.

— Это просто Россия — такое встречается только у нас, — отметила Маркова. — Все идет от стереотипа: кем должна быть женщина, и кем должен быть мужчина. У людей есть определенные понятие, а что-то новое в голове не укладывается. Хотя мир не стоит на месте. Сейчас люди выбирают ту профессию, которой хотят заниматься, а не по половому признаку. Это наш менталитет. Определенный прогресс есть, но не такой, как за рубежом. (Михаил Скрыль)

Интервью с Илоной Марковой можно прочитать здесь.

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