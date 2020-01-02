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Россиянки разгромили Финляндию и завоевали бронзу юниорского ЧМ

16:41
Юниорские сборные Финляндии и России. Фото ФХР
Юниорские сборные Финляндии и России. Фото ФХР

России завоевала бронзовые медали чемпионата мира среди женских юниорских команд. В матче за третье место россиянки разгромили Финляндию — 6:1. Год назад эти сборные также встречались в матче за бронзу, тогда Финляндия оказалась сильнее — 3:0.

Россия в третий раз в истории завоевывает бронзовую медаль турнира. Ранее девушкам это удалось в 2015 и 2017 году.

В финале женского юниорского ЧМ сыграют Канада и США.

Юниорский чемпионат мира

Девушки

Матч за 3-е место

Россия — Финляндия — 6:1

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