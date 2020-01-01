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Россиянки проиграли США в полуфинале юниорского чемпионата мира

20:38

Сборная России проиграла США в полуфинале чемпионата мира среди юниорок (до 18 лет) — 0:3. В другом полуфинале Канада обыграла Финляндию — 4:1.

Россиянки разыграют бронзу с финками 2 января. В прошлом году эти команды также встречались в матче за третье место — тогда победила Финляндис со счетом 3:0.

Юниорский чемпионат мира

Девушки

1/2 финала

США — Россия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Канада — Финляндия — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

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