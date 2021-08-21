22 августа в Калгари (Канада) женская сборная России сыграет против Швейцарии в своем 1-м матче группы А чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча начнется в 01.00 (мск).

Формат ЧМ-2021 выглядит следующим образом: 10 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником, пять лучших из группы А и три лучших группы B выходят в плей-офф турнира и играют на вылет с четвертьфинала.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Швейцария можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».