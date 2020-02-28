Певица Слава напишет гимн Женской хоккейной лиги

Певица Анастасия Сланевская (Слава) станет автором гимна Женской хоккейной лиги. Накануне она посетила матч плей-офф ЖХЛ между «Бирюсой» и «Агиделью» (1:4) и провела церемонию символического вбрасывания шайбы.

— Для меня большая честь — написать гимн для Женской хоккейной лиги. Мы посмотрели график своего большого тура, который длится уже полтора года, и узнали, что сегодня девчонки играют в Красноярске. А у меня как раз здесь сегодня концерт. Я захотела познакомиться с хоккеистками и вдохновиться, чтобы написать правильные стихи и сильную музыку, — цитирует Славу официальный сайт ЖХЛ. — Мне захотелось что-то позаимствовать у девчонок, потому что этот гимн будет рождаться на основе моего знакомства с «Бирюсой» и «Агиделью». Хочется, чтобы этот факт исторически лег в основу гимна. Я наблюдала за раскаткой девушек, чтобы проникнуться атмосферой женского хоккея.

Я спросила, чего бы хотели сами хоккеистки, а они ответили, что гимн должен быть боевым. Это хорошо, потому что у меня уже есть наброски, и они очень боевые. Не буду раскрывать все подробности, пусть это будет сюрприз, — призналась певица, — В целом, после общения с хоккеистками я по-хорошему возбуждена. Поэтому на концерте сегодня обязательно скажу о девочках, они очень классные. А еще мне подарили календарь ЖХЛ — и там такая красота! Вот что происходит, когда хоккеистки снимают форму!