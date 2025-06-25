Хоккей
25 июня, 10:27

«Оттава Чардж» выбрала россиянку Кадирову на драфте PWHL

Алина Савинова

Нападающая «Динамо-Невы» Фануза Кадирова стала второй россиянкой, которую выбрали на драфте PWHL-2025, сообщается на сайте организации.

27-летняя спортсменка была выбрана «Оттавой Чардж» в шестом раунде под общим 45-м номером. Ранее эта же команда задрафтовала ее одноклубницу Анну Шохину.

Кадирова играет за «Динамо-Неву» с 2020 года. В 2024-м вместе с питерской командой она стала победительницей ЖХЛ. В минувшем сезоне нападающая провела 42 матча и набрала 57 (26+31) очков.

Это первый случай, когда на одном драфте PWHL были выбраны две российские хоккеистки.

