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Алена Старовойтова: «Задумка буллита в платье была в том, что мы остаемся девочками, даже играя в хоккей»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающая сборной Запада Алена Старовойтова поделилась впечатлениями от победы в Матче звезд ЖХЛ.

«Колоссальные впечатления с самого приезда и подготовки к матчу. Эмоции у меня зашкаливали, не могу описать словами. Это очень круто. Чья была идея исполнить буллит в вечернем платье? Идея была моя, а всю инициативу взяли на себя наши любимые пресс-атташе из ЖХЛ и команды «Торпедо». Мне оставалось только выйти и сделать.

Задумка буллита была в том, что у нас не мужеподобный вид спорта, что мы все равно остаемся девочками, даже играя в хоккей. Мы можем быть женственными в любом виде спорта», — приводит слова Старовойтовой «РБ Спорт».

4 декабря сборная Запада одержала победу в Матче звезд ЖХЛ. Команда обыграла Восток со счетом 4:3. 

Источник: РБ Спорт
Хоккей
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