Министр спорта Челябинской области: «Мы не ставим задачу вывести женский хоккей на сверхвысокий уровень»

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о развитии женского хоккея в регионе.

— Как развивается женский хоккей в Челябинской области?

— Наша женская команда из Челябинска насчитывает длинную историю. Возрожденная в 2021 году команда «Белые Медведицы» входит в систему «Трактора». Девушки играют в меру сил, занимая седьмое место в чемпионате ЖХЛ. Надеемся, что они продвинутся вперед по турнирной лестнице. На Матче звезд ЖХЛ играют три воспитанницы нашей женской команды. Что касается области, больше профессиональных команд у нас нет. Девушки в Магнитогорске играют на любительском уровне. Профессиональный клуб — только «Белые Медведицы» из Челябинска.

— Планируете в будущем развивать женский хоккей в других городах? Бюджет предусматривает увеличение финансирования этого направления?

— Нельзя сказать, что мы нацелены на массовое развитие профессионального женского хоккея. Это больше сопутствующая история мужскому хоккею и мужскому клубу. Финансирование идет непосредственно через систему «Трактора». Школа «Трактора» нацелена на поддержание женской команды. Мы не ставим задачу вывести женский хоккей на сверхвысокий уровень, — сказал Гриб.