Михаил Чеканов: "Психологическое давление присутствовало в первом матче россиянок на ЧМ"

Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов отметил, что женская сборная России испытывала психологическое давление в первом матче на чемпионате мира.

Российские хоккеистки в дебютном матче на чемпионате мира обыграли команду Швейцарии со счетом 2:1 Турнир проходит в финском городе Эспоо.

- Игра получилась очень напряженной с точки зрения психологического давления, - цитирует ТАСС Чеканова. - У нас очень много молодых девушек в команде, волнение в первой игре турнира присутствовало. Сегодня было очень много технических ошибок, брака в передачах, завершении действий - как у соперников, так и у нашей команды. Темп был низкий, мы сами удивились, ведь сегодня на раскатке наши девочки очень хорошо выглядели, но во время матча как-то стушевались, думаю, это страх и боязнь ошибиться.

Выиграли, теперь идем дальше. Любая победа дает позитивный настрой и хорошее настроение, тренеры уже поздравили девушек. Завтра будет теоретическое занятие, разбор ошибок и подготовка к матчу с командой Финляндии.

Пока не нужно ставить задачу победить любой ценой, главное - подготовиться к тому, чтобы хорошо технически и тактически сыграть в четвертьфинале. Эти оставшиеся три игры будем прививать команде понимание, что играть нужно строго по заданию тренера, правильно выполнять установки.