Баталова: «Не могу представить свою жизнь без хоккея»

Защитница «Агидели» Мария Баталова рассказала о страхе перед окончанием карьеры.

«Я не могу представить свою жизнь без хоккея. Я настолько люблю этот вид спорта, этот драйв, этот адреналин, который происходит во время игры, как ты готовишься на тренировке. У меня есть маленький страх, что через какое-то время мне придется заканчивать. Нужно семью создавать, развиваться, двигаться дальше. В любом случае, хочу связать свою жизнь с хоккеем. Возможно, где-то работать тренером и передать знания маленьким девочкам. В другой стезе я себя не вижу, и даже страшно заканчивать. Наверное, в 32-33 года закончу», — цитирует Leglabet Баталову.

В июне 28-летняя Баталова продлила контракт с уфимской «Агиделью» до конца сезона-2025/26.