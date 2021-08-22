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«Когда не можешь привести болельщиков». Швейцарские хоккеистки поддержали своих игроков в матче против России

01:45

В матче группового этапа женского чемпионата мира сборная России встречается со Швейцарией.

Турнир проходит в Калгари, при этом на матчи не допускают болельщиков. Поэтому швейцарские хоккеистки, не попавшие в заявку на игру, сделали ипровизированный барабан из металлического ящика, чтобы поддержать свою команду.

«Когда вы не можете привести своих болельщиков, ваша команда болеет за вас», — подписала видео пресс-служба ИИХФ.

Женский ЧМ-2021 пройдет в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.

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Сергей Разин все материалы автора

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