«Когда не можешь привести болельщиков». Швейцарские хоккеистки поддержали своих игроков в матче против России
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В матче группового этапа женского чемпионата мира сборная России встречается со Швейцарией.
Турнир проходит в Калгари, при этом на матчи не допускают болельщиков. Поэтому швейцарские хоккеистки, не попавшие в заявку на игру, сделали ипровизированный барабан из металлического ящика, чтобы поддержать свою команду.
«Когда вы не можете привести своих болельщиков, ваша команда болеет за вас», — подписала видео пресс-служба ИИХФ.
When you can't bring your fans, your team cheers for you. @SwissIceHockey #WomensWorlds pic.twitter.com/W6MXUBITZT— IIHF (@IIHFHockey) August 21, 2021
Женский ЧМ-2021 пройдет в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.
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