«Когда не можешь привести болельщиков». Швейцарские хоккеистки поддержали своих игроков в матче против России

В матче группового этапа женского чемпионата мира сборная России встречается со Швейцарией.

Турнир проходит в Калгари, при этом на матчи не допускают болельщиков. Поэтому швейцарские хоккеистки, не попавшие в заявку на игру, сделали ипровизированный барабан из металлического ящика, чтобы поддержать свою команду.

«Когда вы не можете привести своих болельщиков, ваша команда болеет за вас», — подписала видео пресс-служба ИИХФ.

Женский ЧМ-2021 пройдет в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.