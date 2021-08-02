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Китайская женская команда будет выступать в Мытищах

21:26

В чемпионате Женской хоккейной лиги сезона-2021/2022 «КРС Ванке Рэйз» будет базироваться в Мытищах, сообщает сайт лиги. В прошлом сезоне клуб из Шэньчженя проводил домашние матчи в подмосковном Ступине.

Мытищи с предыдущего сезона также являются домашней ареной для команды Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар». Женская и мужская команды клуба в предстоящем сезоне будут играть на одной арене.

Первый матч в Мытищах «КРС Ванке Рэйз» проведет против «Агидели» в рамках перенесенного финала Кубка ЖХЛ-2020/2021. Первый матч финала пройдет 7 сентября в Уфе, в Мытищах пройдут вторая и, если потребуется, третья встречи. Они запланированы на 10 и 11 сентября соответственно.

Дополнительная информация:

https://whl.khl.ru/article/3538-krs-vanke-reyz-pereehal-v-mitishti

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Иван Шитик все материалы автора

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