Канадки проиграли Финляндии, впервые в истории финал женского ЧМ будет не Канада - США

Сборная Финляндии впервые в истории вышла в финал женского чемпионата мира-2019. В полуфинале финки обыграли сборную Канады - 4:2.

Канадки впервые в истории не вышли в финал женского ЧМ. До этого турнир разыгрывался 18 раз, все 18 раз в решающей встрече играли Канада и США. Канадки выиграли 10 раз, американки - 8, включая четыре последних раза.

Сборная Финляндии до этого 12 раз завоевывала бронзовые награды, еще три бронзы на счету России, две - у Швеции и одна - у Швейцарии.

В другом полуфинале ЧМ-2019 встретятся Россия и США.

Чемпионат мира

Женщины

1/2 финала

Канада - Финляндия - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)