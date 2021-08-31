Канада и США встретятся в финале женского ЧМ

Женская сборная Канады в полуфинале чемпионата мира-2021 обыграла Швейцарию со счетом 4:0.

Канадки вышли в финал турнира, где встретятся с США. В матче за бронзу швейцарки сыграют с Финляндией.

Чемпионат мира среди женский команд проводится в 20-й раз, 19 раз в финале играли Канада и США. В 2019 году американки в финале обыграли Финляндию.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября.