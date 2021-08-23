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ИИХФ планирует провести в 2022 году еще один женский чемпионат мира

18:18

ИИХФ планирует провести в 2022 году чемпионат мира по хоккею среди женских сборных, сообщает Sportsnet.

Ранее женский ЧМ не проводился в один год с Олимпиадой. Место проведения турнира, который состоится в августе, будет объявлено позже.

В 2020 году турнир не проходил из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти с 6 по 16 мая в канадских Галифаксе и Труро, однако из-за эпидемиологической ситуации власти провинции Новая Шотландия заявили, что турнир не состоится. В апреле Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение провести чемпионат мира в августе, позже было объявлено, что турнир примет Калгари.

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Иван Шитик все материалы автора

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