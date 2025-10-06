ИИХФ объявила о проведении женского чемпионата Европы в 2027 году

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что в 2027 году состоится чемпионат Европы среди женских сборных.

Отмечается, что этот турнир создаст больше возможностей для проведения международных соревнований на высшем уровне, обеспечит развитие женского хоккея на протяжении всего сезона и повысит его популярность.

Также ИИХФ приняла решение о переносе сроков женского чемпионата мира — с 2026 года он будет проходить на постоянной основе в ноябре, а не в апреле, как было раньше.

«Чемпионат мира по хоккею среди женщин — важное событие для развития этого вида спорта во всем мире. Совместно с PWHL мы разработали календарь, который сохраняет целостность международных соревнований и при этом позволяет избежать значительных перерывов в сезоне лиги», — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Чемпионат мира по хоккею среди женских сборных 2026 года пройдет в Дании с 6 по 16 ноября.