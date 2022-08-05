Игроки ЖКХ смогут приобрести статус НСА в 25 лет

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в регламенты Женской хоккейной лиги. С сезона-2023/24 возраст приобретения игроками статуса неограниченного свободного агента (НСА) будет понижен на два года: с 27 до 25 лет, сообщает сайт лиги.

Лига понизила возраст приобретения статуса НСА, чтобы повысить привлекательность женского хоккея для девушек и стимулировать возвращение в хоккей игроков, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком.

При подготовке изменения был учтен опыт других спортивных женских чемпионатов, изучены причины раннего завершения карьер и проанализированы возрастные особенности хоккеисток. С сезона-2023/24 игрок ЖХЛ может стать неограниченно свободным агентом в следующих случаях:

— если хоккеистка достигла возраста 25 лет на момент истечения срока действия ее контракта;

— если хоккеистке не исполнилось 25 лет на момент истечения срока действия ее контракта и она не получила квалификационного предложения от своего прежнего клуба в срок до 30 апреля.