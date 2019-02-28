Хоккеистки питерского "Динамо" спели гимн клуба месте с группой "Войско"

Петербургская группа "Войско" совемстно с хоккеистками питерского "Динамо" записали гимн клуба, сообщает пресс-служба бело-голубых.

"Наши девушки не только здорово играют, но и поют неплохо. Петербургская группа - "Войско" подарила женской команде "Динамо Санкт-Петербург" не просто песню, а настоящий гимн! Хоккеистки побывали на студии, где репетируют ребята и вместе с солистом коллектива - Александром Гальцовым приняли участие в записи зажигательной песни. Ловите наш новый хит "Динамо - это мы!". Именно с таким настроением надо играть в плей-офф!" - говорится в сообщении клуба в "Вконтакте".

В записи также приняли участие хоккеистки Екатерина Смолина, Светлана Прокопенко, Евгения Дюпина и Мария Бодрикова.