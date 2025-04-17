Хоккеистка сборной США выронила телефон на лед во время матча с Германией на чемпионате мира

С хоккеисткой сборной США Кэролайн Харви произошел курьезный момент в матче против Германии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.

В одном из эпизодов Харви упала на лед после борьбы за шайбу с соперницей. В этот момент она выронила телефон, который остался на льду. Позже устройство подняли и передали на скамейку запасных.

Ранее подобный инцидент произошел в матче между «Ак Барсом» и «Авангардом» (1:3) в январе. Тогда телефон на лед уронил нападающий казанцев Никита Дыняк.