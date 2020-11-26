Хоккеистка из Уфы рассказала о средних зарплатах в российской лиге. Это совсем не космические деньги

Нападающий «Агидели» Илона Маркова рассказала «СЭ» о том, сколько получают хоккеистки в Женской хоккейной лиге.

— Зарплата — около 60 тысяч рублей в месяц. Думаю, это даже чуть выше среднего, — сказала Маркова.

— Этих денег хватает, чтобы спокойно себя обеспечивать только хоккеем?

— Нет. Смотрю на это со своей стороны как молодой игрок. На мой взгляд, молодых в нашей стране и лиге недооценивают в плане зарплат. Мотивация в денежном эквиваленте — всегда плюс. Есть мнение, что молодому хоккеисту нельзя выписывать даже среднюю зарплату. Он должен играть за маленькие деньги, чтобы, не дай Бог, звездная болезнь не захватила. К вопросу о китайской команде — они понимают, что игроков нужно мотивировать и в плане денег. Это стимул, чтобы работать еще усерднее. (Михаил Скрыль)

Интервью с Илоной Марковой можно прочитать здесь.