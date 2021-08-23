Сборная США обыграла Финляндию на женском ЧМ-2021
06:54
Женская сборная США в матче группового этапа чемпионата мира-2021 обыграла Финляндию со счетом 3:0.
Американки одержали две победы подряд, финские хоккеистки дважды уступили.
В следующем матче сборная США 24 августа встретится с Россией, Финляндия на следующий день также сыграет с россиянками.
Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.
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