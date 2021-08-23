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Сборная США обыграла Финляндию на женском ЧМ-2021

06:54

Женская сборная США в матче группового этапа чемпионата мира-2021 обыграла Финляндию со счетом 3:0.

Американки одержали две победы подряд, финские хоккеистки дважды уступили.

В следующем матче сборная США 24 августа встретится с Россией, Финляндия на следующий день также сыграет с россиянками.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.

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Сергей Разин все материалы автора

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