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ФХР выступила с заявлением относительно отмены чемпионата мира среди женщин

10:50
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отменить чемпионат мира среди женщин, который должен был пройти в канадских городах Галифаксе и Труро из-за угрозы заражения короновирусом (COVID-19). Решение об отмене было принято на экстренном собрании Совета ИИХФ 7 марта.

При условии одобрения Конгрессом ИИХФ, канадские города Труро и Галифакс примут у себя чемпионат мира среди женщин в 2021 году.

— Мы очень сожалеем, что приняли такое решение, — завил президент ИИХФ Рене Фазель. — Оно было непростым, мы очень ждали этот турнир в Канаде. Тем не менее, наше решение продиктовано заботой о жизни и здоровье игроков, организаторов и зрителей.

Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решение ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. Национальная женская сборная России продолжит подготовку к международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/71627/

Женщины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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