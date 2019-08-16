Булбул Картанбаева стала первой представительницей Казахстана в женской НХЛ

Форвард сборной Казахстана Булбул Картанбаева стала первой представительницей этой страны в женской НХЛ. Она будет выступать за клуб «Метрополитен Риветерс».

— Сбылась моя мечта, — цитирует хоккеистку официальный сайт лиги. — Я благодарна своей жизни за возможности, которые открылись передо мной. Теперь пришло время соревноваться в женской НХЛ среди множества лучших игроков мира.

26-летняя хоккеистка в прошлом сезоне выступала за канадский клуб «Калгари Койотс» в женской лиге Южной Альберты. В 21 матчах она набрала 29 (8+21) очков.