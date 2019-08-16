Булбул Картанбаева стала первой представительницей Казахстана в женской НХЛ
16 августа 2019, 18:13
Форвард сборной Казахстана Булбул Картанбаева стала первой представительницей этой страны в женской НХЛ. Она будет выступать за клуб «Метрополитен Риветерс».
— Сбылась моя мечта, — цитирует хоккеистку официальный сайт лиги. — Я благодарна своей жизни за возможности, которые открылись передо мной. Теперь пришло время соревноваться в женской НХЛ среди множества лучших игроков мира.
26-летняя хоккеистка в прошлом сезоне выступала за канадский клуб «Калгари Койотс» в женской лиге Южной Альберты. В 21 матчах она набрала 29 (8+21) очков.
History in the making! @kartanbay is the first player from Kazakhstan to sign an NWHL contract! ?— Metropolitan Riveters (@Riveters) August 16, 2019
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