«Белые Медведицы» и «Ледяные Крылья» стали участниками ЖХЛ

В состав участников ЖХЛ вошли «Белые Медведицы» (Челябинск) и «Ледяные Крылья» (Ярославль), сообщает официальный сайт лиги. Заявка этих клубов была утверждена советом директоров КХЛ.

«Белые Медведицы» вошли в структуру клуба КХЛ «Трактор». С 1997 года по 2015 команда из Челябинска выступала в чемпионате России, в сезон 2010/11 становилась бронзовым призером.

Вторым новичком ЖХЛ стали «Ледяные Крылья» из Ярославля. Домашней площадкой команды будет ледовая арена Государственного училища олимпийского резерва (ГУОР) по хоккею.

В чемпионате ЖХЛ 2021/22 сыграют десять команд: «Агидель» (Уфа), «Белые Медведицы» (Челябинск), «Бирюса» (Красноярск), «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург), «КРС Ванке Рейз» (Шэньчжэнь), «Ледяные Крылья» (Ярославль), МСМО «7,62» (Московская область) СКИФ (Нижегородская область), СКСО (Екатеринбург) и «Торнадо» (Московская область).