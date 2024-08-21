Баталова: «Любая девочка, играющая в ЖХЛ, сталкивалась с хейтом»

Защитница «Агидели» Мария Баталова заявила, что любая хоккеистка Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сталкивается с хейтом в соцсетях.

— Любая девочка, играющая в ЖХЛ и за сборную России, сталкивалась с хейтом. Особенно это случается, когда мы едем на чемпионаты мира. Обычно пишут: «Варите борщи, снимайте видео в ТикТок». У нас некоторые девочки выкладывают туда контент.

Мне кажется, на каждом чемпионате мира мы слышим хейт в свою сторону. Если брать развитие, то в нашей стране женский хоккей достаточно молодой, если сравнивать с Северной Америкой. Нам есть куда расти, над чем работать, — цитирует Баталову Legalbet.

Женская сборная России по хоккею трижды выигрывала бронзовые медали чемпионатов мира (2001, 2013, 2016).