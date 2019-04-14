Анна Шохина: "Женская сборная России достойно выступила на ЧМ"

Игрок женской сборной России Анна Шохина осталась довольна выступлением на чемпионате мира. Россиянки пробились в полуфинал, где уступили США (0:8), а в матче за третье место проиграли Канаде (0:7).

- Мы выступили достойно, попали в четверку лучших, - цитирует ТАСС Шохину. - Все-таки мы играли с очень сильными командами. Мы сделали много ошибок в матче с канадками, к тому же, сказался высокий уровень подготовки канадской сборной. Уверена, что мы сделаем правильные выводы.

"Мы очень хорошо сыграли в четвертьфинале со Швейцарией, этот матч я считаю лучшим для себя, для команды на этом турнире. Несмотря на не очень успешное завершение группового этапа, мы показали отличную игру в 1/4 финала.