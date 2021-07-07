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14-летняя хоккеистка стала игроком «Агидели». У нее более 100 тысяч подписчиков в Instagram

10:46

Нападающая Мария Микаэльян внесена в заявку основной команды «Агидель» на предсезонные сборы. Таким образом, хоккеистка готовится к сезону Женской хоккейной лиги с основной командой.

В межсезонье хоккеистка заключила юниорский контракт со спортивной школой «Салавата Юлаева», он действует до 2023 года.

19 июля Марии исполнится 15 лет. После этого она может дебютировать в Женской хоккейной лиге.

Сезон 2020/2021 Микаэльян провела в «Балашихе». В 64 матчах на ее счету 79 (36+43) очков.

Хоккеистка активно ведет свой аккаунт в Instagram (@masharussia). У спортсменки 102 тысячи подписчиков.

«Агидель» — один из топ-клубов Женской хоккейной лиги. Уфимская команда дважды становилась чемпионом и трижды выигрывала серебряные медали. В сезоне 2020/2021 «Агидель» также обеспечила себе минимум второе место: команда вышла в финал, который был перенесен и пройдет перед сезоном 2021/2022.

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