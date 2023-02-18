ВХЛ — не топовый, но тоже очень интересный чемпионат. Однако несколько правил делают его хуже

Обзор дня Алексея Шевченко.

Завершился регулярный чемпионат ВХЛ — очень интересное и непредсказуемое соревнование. Только тут финалист прошлого Кубка Петрова — «Динамо» из Санкт-Петербурга — не попал в плей-офф по итогам нынешнего сезона, и никто этому не удивляется. Были истории и покруче, когда после первого этапа завершали сезон богатые команды.

К сожалению, в последние годы различные реформы существенно снизили уровень турнира. Возрастной лимит (в команде не может быть больше пяти игроков старше 29 лет) сказался на общем уровне, искусственное омоложение (в заявке должно быть три хоккеиста младше 21 года) привело к тому, что качество матчей упало. При этом ограничения не дали никакого результата. Если кто-то ожидал, что «доверие молодежи» приведет к ее прогрессу, то он ошибся. В турнире выступают талантливые молодые ребята, но все они из чистых фарм-клубов. Да и там уже все поняли и предпочитают из молодежки сразу переводить в КХЛ.

В этом году еще и переименование случилось. Теперь это не «Высшая лига», а «Всероссийская». Смысла не прибавилось, а привычное имя, знак качества потеряны. Но на название можно было бы закрыть глаза, если бы турнир стал трамплином для хоккеистов. Однако сильных игроков появляется все меньше. И это понятно. Расти-то можно, если рядом опытные и сильные люди.

Конечно, сказывается бедность. Да, есть несколько команд, которые готовы предложить неплохие деньги, но таких немного. В иных коллективах и зарплата в 250 тысяч рублей считается очень хорошей. Конечно, выше по рынку, но представляете, что есть риск в 29 лет оказаться на улице, не умея ничего.

Медали чемпионата ВХЛ. vk.com/vhl_src

И все равно жемчужины в турнире есть. В этом году проявил себя Александр Беляев, забросивший 24 шайбы, выступая за «Ижсталь». В «Югре» окреп форвард Егор Степанов, который долгое время выступал в системе «Трактора». Да и Ильдар Шикстадаров сделал заявку на то, чтобы вернуться в КХЛ, став лучшим бомбардиром турнира. Есть приличные вратари, неплохие защитники.

Отсутствует только желание у клубов КХЛ искать игроков в ВХЛ. Опять же по причинам, о которых говорили выше. В элитном дивизионе прекрасно осознают, что звезда Всероссийской лиги вполне может не потянуть другой уровень. Потому что в ВХЛ в основном бегают, а не думают.

С тренерскими кадрами проблема. В этом сезоне Игорь Гришин поменял «Химик» на «Спартак», но затем вернулся обратно в Воскресенск. Не получилось у него по целому комплексу причин, но все же для имиджа ВХЛ было бы неплохо, чтобы он остался в КХЛ. Впрочем, Вадим Епанчинцев, который еще в прошлом сезоне работал в «Югре», доказывает, что можно работать и с другим подбором хоккеистов.

Открылся ли кто-то из специалистов с другой стороны? Можно обратить внимание на Павла Десяткова, добившегося впечатляющих результатов с «Соколом». Есть молодой и прогрессирующий Денис Ячменев, который с первого захода выиграл кубок, да и в этом сезоне держался с «Рубином» в верхней части таблицы, несмотря на то что команда серьезно поменялась.

Стало меньше финансовых скандалов. Да, есть «Ермак», где хоккеистам не платили несколько месяцев, но раньше подобное регулярно было у пяти — десяти клубов, а сейчас руководители стали солиднее.

Хоккеисты «Ермака». vk.com/ermak_angarsk_38rus

Говорят, что в следующем сезоне в ВХЛ откажутся от радикальных ограничений. В этом году турнир выбросит 49 человек, которые станут «лимитчиками-ветеранами», ехать в нынешних условиях им некуда, а пользу российскому хоккею, пусть и не высшего уровня, они еще готовы принести. Да и странно при нынешнем положении дел дискриминировать российских игроков из-за возраста в своей же стране. Если лимит на возрастных игроков снимут, то уже в следующем сезоне это будет очень интересный чемпионат, в котором перспективная молодежь будет расти значительно быстрее.