Высшую лигу поразила неизвестная эпидемия. Команды выходят на лед в неполных составах

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Российский голкипер Антон Худобин может быть обменян из «Далласа». Уже даже называется один из вариантов. Во вратаре заинтересован «Баффало», а этот клуб в нынешнем чемпионате не такой унылый, как обычно. И «Клинки» бы занимали более приличное место в таблице, но на последнем рубеже у них люди, которые редко выручают партнеров.

Большой вопрос, а способен ли наш хоккеист дать то, чего ждет «Баффало». Нынешний сезон у Антона идет совсем плохо. Все чаще и чаще он даже не попадает в заявку на игру, в этом чемпионате Худобин появлялся на льду всего семь раз. Правда, одержал три победы, что не так и плохо, но общая статистика никуда не годится. Главный показатель для вратаря — процент отраженных бросков, а там лишь 87,3. Никогда так плохо Худобин не играл, даже пять лет назад в ужасном для себя сезоне за «Анахайм», когда он провел лишь девять матчей за весь чемпионат. Тогда было 90 процентов.

Конечно, в проблемах Антона виноваты и партнеры. Сам «Даллас» далек от идеального состояния, «Звезды» играют плохо и пока не похожи на команду, которая попадет в плей-офф. Но конкуренты Худобина его переигрывают. Что Брэйден Холтби, что Джейк Эттинджер более стабильны. Хотя в ситуации с Антоном не стоит расстраиваться из-за обмена. Хуже всего, что ему придется сменить комфортный Техас на ужасное место, Впрочем, хоккеисты, выступавшие в Баффало, по непонятным причинам хвалят город. Изначально же его последний контракт на 10 миллионов за три года выглядел как подарок хорошему спортсмену за верность хоккею. Год он отработал честно, во втором сезоне уже мало что получается. Сменить место работы будет неплохим выходом. Тем более круто попасть туда, где конкуренты значительно слабее.

Матч

Фантастический результат единственного матча игрового дня в КХЛ, в котором наш южный клуб переигрывает мотивированное минское «Динамо» в овертайме. Как «Сочи» удается выигрывать такие важные игры? Ответа нет. Точнее версия лишь одна — Андрей Назаров очень сильно соскучился по хоккею и превратился в человека, который впечатлял своей работой в «Тракторе» и «Северстали». Это было очень давно, так что мы уже и забыли. Есть и еще одно важное отличие. Всегда считалось, что Назаров — тренер-мотиватор, который лишь правильно доносит до хоккеистов схемы, нарисованные своими помощниками. Мы были уверены, что без Игоря Калянина он не справится, не будет способен правильно сформулировать задачу хоккеистам. Пока это совсем не так.

Правда, и времена изменились. Если несколько лет назад было видно, как хоккеисты играют по схемам, то теперь наибольшие проблемы как раз у тренеров с «правильной» игрой. Игорь Никитин переживает трудные времена в Ярославле, Андрей Скабелка без работы. Дмитрий Квартальнов в верхней части таблицы, но, кажется, только потому, что иногда его задания не выполняются на льду. Впрочем, вы видите, какое большинство у команды, а там как раз нужны рисунки. Назаров, кажется, дает совсем уж простые советы и требует много бегать, давить, понимая, что лишние задания только помешают ребятам. И это приносит результат. От «Торпедо», которое идет на девятом месте, отрыв всего три очка. Я напомню, что было, когда в «Сочи» поменяли тренера. У команды было всего восемь баллов, и они находились на последнем месте в конференции. Неужели удастся вмешаться в борьбу за место в восьмерке? Тогда и то, что делает «Северсталь», не будет казаться чудом.

Эпидемия

Жаль, что к Высшей лиге у нас не слишком большой интерес, хотя там практически нет легионеров (то есть даже белорусских хоккеистов немного), а битвы с непредсказуемым результатом практически каждый день. Сейчас в жизни ВХЛ наступил труднейший период. Команды болеют, причем иногда из состава вылетают сразу человек десять, а иногда и больше. Совсем недавно «Ермак» сумел выставить на игру против «Сокола» всего семь нападающих. «Омские Крылья» проигрывают 3:10 «Металлургу» без главного тренера, который был в порядке еще пару дней назад, и ряда игроков основного состава. На лед выходит десять форвардов, часть из них явно в ужасной форме. То на пороге заболевания, то сразу после нескольких дней без тренировок.

Никаких переносов не предусмотрено. Из-за логистики календарь ВХЛ — очень сложный механизм, который очень легко повредить, да так, что потом не восстановишь. Вы заметили, что турнир идет с сентября по февраль без всяких пауз на Евротур? Нет места для пауз. Кто принес в лигу заразу, выяснить не удалось. Даже нет точной даты, когда все началось. Например, проблемы со здоровьем у чистых фарм-клубов не так бросаются в глаза, такие команды могут безболезненно взять игроков из молодежки, и никто не заметит проблемы. Командам, у которых либо партнерские отношения, либо вообще нет договора с КХЛ, гораздо сложнее. Но и на примере омичей мы видим, что не спасает даже большое количество хоккеистов. Пока не все клубы прошли трудный период. Кому-то еще предстоит испытать серьезные проблемы с составом. Никакие меры безопасности не работают, да в ВХЛ они и не могли бы сработать. Интересно, что диагностируют не всем известный вирус, а некую ОРВИ. Остается только ждать, когда ВХЛ переболеет, но нет сомнений, что скоро все перейдет на МХЛ и КХЛ.