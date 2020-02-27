Состоялись очередные матчи 1/8 финала плей-офф ВХЛ. «Звезда», «Югра» и «Динамо» из Санкт-Петербурга одержали третьи победы над «Торпедо», «Химиком» и «Горняком» соответственно и находятся в шаге от выхода в четвертьфинал.

ВХЛ

1/8 финала

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Звезда» (Чехов) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Гренц — 1 (бол., Громов, Савицкий), 23:55 — 1:0. Луговяк — 1 (Попугаев, Мясищев), 26:09 — 1:1. Антипов — 2 (Усков, Корбит), 42:27 — 1:2. Антипов — 3 (бол., Комиссаров), 46:19 — 1:3.

Вратари: Сидоров — Третьяк.

Счет в серии — 1-3

«Сарыарка» (Караганда) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Конозов — 1 (мен., Кукштель), 2:37 — 0:1. Кулда — 1 (Никулин), 26:45 — 1:1. Соколов — 1 (бол., Сиксна, Лыпкань), 30:58 — 2:1. Солянников — 1 (Дергачев), 49:04 — 2:2. Кулда — 2 (Борисевич), 70:13 — 3:2.

Вратари: Рейзвих — Мельничук.

Счет в серии — 1-2

«Горняк» (Учалы) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Голы: Барабанов — 1 (Шевченко, Ротенберг), 24:41 — 0:1. Мингалеев — 1 (бол., Сушинский, Тютяев), 42:13 — 1:1. Жукенов — 2 (Сушинский, Тютяев), 45:05 — 2:1. Гавриленко — 2 (Нечаев, Кондратьев), 54:42 — 2:2. Кондратьев — 1, 58:31 — 2:3.

Вратари: Гросс (58:42) — Синягин.

Счет в серии — 1-3

«Хумо» (Ташкент) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Синявский — 2, 7:22.

Вратари: Смирягин — Сохатский (58:50).

Счет в серии — 2-2

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Лада» (Тольятти) — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Николишин — 1 (Шайхулов), 21:41 — 1:0. С. Альшевский — 2 (бол., Хамидуллин, Сумин), 37:01 — 2:0. Мансуров — 2 (Гизатуллин), 53:33 — 3:0. Мокин — 1 (п.в., Я. Альшевский), 57:13 — 4:0. Насыбуллин — 1 (Салахов), 57:45 — 5:0. Артемов — 1, 58:04 — 5:1.

Вратари: Богданов — Скрынник (56:47 — 57:13).

Счет в серии — 2-1

«Барс» (Казань) — «Сокол» (Красноярск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Савельев — 1 (бол., Вилков, Бочков), 15:54 — 0:1. Пестушко — 1 (бол., Воеводин, Емец), 23:37 — 1:1. Митрофанов — 1 (Бочков, Вилков), 34:18 — 1:2. Митрофанов — 2 (Мищенко, Вилков), 47:38 — 1:3.

Вратари: Мифтахов (58:00) — Шилин.

Счет в серии — 2-1

«Химик» (Воскресенск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Тертышный — 2 (Лекомцев), 59:46.

Вратари: Хомченко (59:46) — Иванников.

Счет в серии — 1-3

«Дизель» (Пенза) — «Рубин» (Тюмень) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Ячменев — 1 (Калашников), 74:08.

Вратари: Андрюхов — Назаров.

Счет в серии — 2-2