«Звезда» вышла в лидеры конференции ВХЛ

«Звезда» обыграла «Хумо» в регулярном чемпионате ВХЛ. Клуб из Чехова вышел в единоличные лидеры таблицы.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Номад» (Нур-Султан) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бухряков — 3 (бол., С-т Данияр, Жайлауов), 5:49 — 1:0. Беляев — 4 (Стальнов, Смолин), 6:53 — 1:1. Шульга — 1 (Почивалов, Михайлов), 26:13 — 1:2. Жайлауов — 3 (бол., С-т Данияр), 47:19 — 2:2. Михайлов — 5 (Гомоляко, Меляков), 47:59 — 2:3. Панюков — 3 (Асетов, Петухов), 50:24 — 3:3.

Победный буллит: Михайлов.

Вратари: Каратаев (Крамарь, 47:59) — Доненко.

«Сарыарка» (Караганда) — «Барс» (Казань) — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Голы: Янсонс — 1 (Ремов), 2:30 — 1:0. Бойчук — 4 (Крутий, Борисевич), 7:59 — 2:0. Сафонов — 2 (Абросимов), 11:16 — 2:1. Пестушко — 11 (мен., Хапов), 34:58 — 2:2. Емец — 10 (бол., Пестушко), 44:18 — 2:3. Михайлов — 11, 47:25 — 3:3. Марушев — 16 (Воеводин), 58:05 — 3:4. Хапов — 5 (Воеводин), 59:31 — 3:5.

Вратари: Рейзвих — Голубев.

«Хумо» (Ташкент) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Воронин — 6 (Григоренко), 17:40 — 1:0. Пешехонов — 10 (Антипов, Филин), 40:49 — 1:1. Лапин — 13 (Силаев, Чмыхов), 64:39 — 1:2.

Вратари: Смирягин — Самойлов.

«Лада» (Тольятти) — «Ижсталь» (Ижевск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Артемов — 5, 1:58 — 1:0. Толузаков — 13 (бол., Денежкин), 9:55 — 2:0. Майоров — 8 (бол., Чурляев, Толузаков), 33:13 — 3:0. Сухих — 2 (Орлов), 57:27 — 3:1. Тимирев — 20 (п.в.), 59:32 — 4:1.

Вратари: Коробов — Кононов (58:07 — 59:32).

ЦСК ВВС (Самара) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 4:3 Б (3:0, 0:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Колычев — 5 (Сорокин, Кудрявцев), 4:39 — 1:0. Семенов — 3 (Свинцицкий), 13:33 — 2:0. Каштанов — 2 (Фазлеев), 16:43 — 3:0. Седунов — 1 (бол., Васильев, Куваев), 31:32 — 3:1. Иванов — 1 (бол., Воробьев, Прохоров), 32:15 — 3:2. Иванов — 2 (Щербов), 59:46 — 3:3.

Победный буллит: Каштанов.

Вратари: Коротаев — Гафиуллин (Шугаев, 20:00, 58:58).

«Дизель» (Пенза) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Барулин — 12 (мен., Бельский, Думбадзе), 3:46 — 1:0. Гильманов — 2 (Шайхулов, Мансуров), 5:57 — 1:1. Мокшанцев — 4 (Макаров, Чемерикин), 26:32 — 2:1.

Вратари: Андрюхов (Борисов, 53:08) — Кульбаков (58:59).