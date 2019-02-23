"Звезда" в серии буллитов переиграла "Химик"

"Звезда" одолела в серии послематчевых буллитов "Химик" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Все о ВХЛ - здесь

Полностью результаты игрового дня ВХЛ выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Сарыарка" (Караганда) - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Тамбиев - 7 (бол., Кицын), 10:52 - 0:1. Ху - 12 (Максимов, К. Макаров), 27:49 - 1:1. Железнов - 4 (Ряшенцев), 32:36 - 1:2. Махановский - 11 (Кицын, Тамбиев), 40:32 - 1:3. Хуан Цяньи - 4 (Крутий, Цуриков), 48:03 - 2:3. Зиазов - 14 (Бутузов), 53:29 - 2:4.

Вратари: Боярчук - Бояркин.

Судьи: Демура, Самарин.

23 февраля. Пекин. Beijing Aozhong Ice Rink.

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 5:4 Б (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шибаев - 4 (Иванов), 1:57 - 1:0. Куракин - 6 (Полозов, Стулов), 6:46 - 1:1. Белухин - 9 (бол., Антоновский, Виноградов), 19:46 - 1:2. Давыдов - 8 (бол., Кожевников, Калинин), 36:13 - 2:2. Швецов - 13 (Давыдов), 42:44 - 3:2. Васильев - 6 (Громов), 43:06 - 4:2. Виноградов - 7 (Полозов, Рымарев), 46:13 - 4:3. Хисамутдинов - 2 (Шестаков), 58:27 - 4:4.

Победный буллит: Яценко.

Вратари: Доненко - Гаврилов (Сидоров, 43:06).

Судьи: Заболотнев, Метальников.

23 февраля. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"Звезда" (Чехов) - "Химик" (Воскресенск) - 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Смирнов - 6 (В. Сорокин, Дьяченко), 4:52 - 0:1. Ртищев - 11 (Силаев), 19:39 - 1:1. Каницкий - 7 (Мокин, Цветков), 35:06 - 2:1. Шашков - 6 (Гаврилычев, Кириллов), 36:04 - 2:2.

Победный буллит: Каницкий.

Вратари: Самойлов - Хомченко.

Судьи: Кочетов, Юдаков.

23 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.