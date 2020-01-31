«Звезда» с Третьяком в воротах победила «Ростов»

«Ростов» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ в овертайме проиграл «Звезде» — 1:2. Москвичи с 77 очками занимают третье место в конференции. Южане (42) — 13-е.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Сарыарка» (Караганда) — «Номад» (Нур-Султан) — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Евдокимов — 7 (Жайлауов), 4:27 — 0:1. Сиксна — 5 (бол., Бирюков), 10:40 — 1:1. С-н Данияр — 10 (бол., Жайлауов, Евдокимов), 12:41 — 1:2. Михайлов — 13 (бол., Бирюков), 16:25 — 2:2. Голоднюк — 4 (Соколов, Зиазов), 34:30 — 3:2.

Вратари: Рейзвих — Каратаев (59:22).

Судьи: Мальцев, Прокуратов.

31 января. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».

«Буран» (Воронеж) — «Южный Урал» (Орск) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Шипин — 4 (бол., Скворцов), 10:08 — 0:1. Кляузов — 8 (Байкеев, Алешин), 13:59 — 1:1. Кляузов — 9 (Штайгер, Раисов), 17:12 — 2:1. Шипилов — 4 (Байкеев), 32:37 — 3:1.

Вратари: Исаев — Мустафин (59:45).

Судьи: Отмахов, Шемякин.

31 января. Воронеж. СК «Юбилейный».

«ЦСК ВВС» (Самара) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Голы: Колычев — 8 (Набиуллин, Степаненко), 1:30 — 1:0. Мисников — 5 (Томилов, Стальнов), 20:34 — 1:1. Михайлов — 9 (Левицкий, Колесников), 27:46 — 1:2. Левицкий — 6 (Меляков, Колесников), 31:21 — 1:3. Смолин — 2 (Смуров, Берестенников), 48:04 — 1:4. Мисюль — 3 (Юнгов), 50:26 — 2:4. Юнгов — 1 (Николенко, Фахрутдинов), 57:28 — 3:4.

Вратари: Коротаев (58:45) — Доненко.

Судьи: Зибинин, Степучев.

31 января. Самара. ЛД «Кристалл».

«Динамо» (Тверь) — «Дизель» (Пенза) — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Семенеко — 4 (Ефремов), 21:57 — 1:0. Иванов — 13 (Шипов, О. Зайцев), 27:02 — 2:0. Барулин — 16 (мен.), 37:02 — 2:1. Иванов — 14 (бол., Шипов, Семенеко), 37:56 — 3:1. Шипов — 11 (О. Зайцев), 40:30 — 4:1. Верба — 8 (Бусаров), 56:15 — 5:1.

Вратари: Жеренко — Борисов (Андрюхов, 27:02).

Судьи: Батурин, Кочетов.

31 января. Тверь. СК «Юбилейный».

«Рязань» (Рязань) — ОРДЖИ (Пекин) — 2:5 Б (0:1, 0:0, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Насыбуллин — 3 (Макаров, Столяров), 9:18 — 0:1. Михасенок — 10 (бол., Макаров, Скутар), 41:14 — 0:2. Тянулин — 17 (Борисов), 47:19 — 0:3. Горохов — 1 (Градусов), 47:34 — 1:3. Михасенок — 11 (буллит), 51:54 — 1:4. Чванчиков — 3 (Чернов, Розанов), 53:50 — 2:4.

Победный буллит: Михасенок.

Вратари: Большаков — Лазарев (9:14 — 9:18).

Судьи: Дреев, Нестеров.

31 января. Рязань. ДС «Олимпийский».

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Инь Руди — 4 (бол., Ху, Земченко), 5:42 — 1:0. Сето — 14 (Уолчак), 7:54 — 2:0. Кудряшов — 2 (Белухин, Гайсин), 17:39 — 2:1. Ху — 8 (бол., Сето), 57:08 — 3:1.

Вратари: Мьюз — Дорожко.

Судьи: Метальников, Петров.

31 января. Пенза. СЗК «Дизель Арена».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Афонасьевский — 9 (бол., Лапин, Рыжков), 43:47 — 0:1. Родионов — 3 (Лукошин), 55:15 — 1:1. Лапин — 17 (Шурыгин), 64:14 — 1:2.

Вратари: Кудашев — Третьяк.

Судьи: Комаров, Макашов.

31 января. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».