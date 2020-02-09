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«Звезда» победила тверское «Динамо»

19:25
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В единственном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Звезда» принимала тверское «Динамо». Хозяева победили со счетом 2:0.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Звезда» (Чехов) — «Динамо» (Тверь) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Пеньковский — 4 (Мясищев, Калиниченко), 4:21 — 1:0. Михайлов — 1, 15:39 — 1:1. Попугаев — 1 (Рыжков, Мясищев), 36:21 — 2:1. Антипов — 10 (Пешехонов), 38:58 — 3:1. Лобанов — 5 (п.в.), 58:19 — 4:1. Прибыльский — 5 (бол., Семенеко), 59:33 — 4:2.

Вратари: Скотников — Кузнецов (Жеренко, 20:00, 58:11 — 58:19).

Судьи: Бестужев, Метальников.

9 февраля. Москва. ЛДС ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/vhl/2019-2020/

ВХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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