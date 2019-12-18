«Звезда» одержала 13-ю победу подряд, обыграв «Молот-Прикамье»

«Молот-Прикамье» в домашнем матче регулярного чемпионата проиграл «Звезде» — 3:5. Гости одержали 13-ю победу подряд. Они делят первое место со «СКА-Невой» в турнирной таблице группы 1.

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«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Звезда» (Чехов) — 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)

Голы: Мокин — 5 (Калиниченко), 1:04 — 0:1. Мясищев — 2 (бол., Рыжков), 4:01 — 0:2. Прохоров — 6 (Иванов), 14:33 — 1:2. Прохоров — 7 (Мнацян), 17:41 — 2:2. Скатов — 9 (Сметанин), 26:43 — 3:2. Рыжков — 6 (бол., Коростелев), 31:36 — 3:3. Пешехонов — 11 (Филин), 32:57 — 3:4. Антипов — 9 (Пешехонов), 52:05 — 3:5.

Вратари: Шугаев (Гафиуллин, 4:12, 58:45) — Самойлов.

Судьи: Гордиенко, Макашов.

18 декабря. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Тамбов» (Тамбов) — «Южный Урал» (Орск) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Попов — 1 (Жилов, Крашенинников), 24:16 — 1:0. Панков — 5 (бол., Игнатушкин), 37:50 — 2:0. Шацкий — 2 (Иванов, Кожевников), 43:27 — 2:1.

Вратари: Ахметов — Кислицын (58:18).

Судьи: Зибинин, Степучев.

18 декабря. Тамбов. ЛДС «Кристалл».

«Буран» (Воронеж) — «Челмет» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Ерофеев — 6 (бол., Лавриненко), 28:45 — 0:1. Раисов — 7 (Кляузов), 43:10 — 1:1. А. Гимбатов — 5 (Штайгер), 47:26 — 2:1.

Вратари: Окоряк — Подскребалин (59:42).

Судьи: Максимов, Мелихов.

18 декабря. Воронеж. СК «Юбилейный».

«Динамо» (Тверь) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Шипов — 9 (О. Зайцев), 15:57 — 1:0. Фищенко — 6 (Махановский), 28:35 — 1:1. Сигарев — 5 (Рогов, Арсенюк), 29:20 — 1:2. Акмальдинов — 9 (Фищенко, Борисенков), 57:51 — 1:3.

Вратари: Жеренко — Иванников.

Судьи: Милованов, Мисюрь.

18 декабря. Тверь. СК «Юбилейный».

«Рязань» (Рязань) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Михайлов — 7 (Левицкий, Меляков), 36:33 — 0:1. Горечишников — 6 (Карпов), 49:08 — 1:1. Томилов — 5 (мен.), 63:24 — 1:2.

Вратари: Большаков — Мольков.

Судьи: Сюрдяев, Тихомиров.

18 декабря. Рязань. ДС «Олимпийский».

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кулагин — 9, 38:47 — 1:0. Железнов — 9 (Горбунов), 47:04 — 1:1. Шевченко — 3, 62:08 — 2:1.

Вратари: Синягин — Назаров.

Судьи: Гофман, Мочалов.

18 декабря. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».